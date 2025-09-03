La belle et le badass Tome 2

Même si Lulu est convaincue que Gokurakuji est resté le même garçon qu'elle a connu plus jeune, celui-ci persiste à maintenir ses distances et à s'isoler. Ce comportement laisse la place à d'autres prétendants, dont un élève que Lulu rencontre en salle d'arts plastiques. Ce dernier, nommé Byôdôin, tombe immédiatement sous le charme de sa camarade qu'il considère comme sa muse. Il va tout mettre en oeuvre pour la conquérir...