La belle et le badass Tome 2

Nathalie Lejeune, Sawako Arashida

Même si Lulu est convaincue que Gokurakuji est resté le même garçon qu'elle a connu plus jeune, celui-ci persiste à maintenir ses distances et à s'isoler. Ce comportement laisse la place à d'autres prétendants, dont un élève que Lulu rencontre en salle d'arts plastiques. Ce dernier, nommé Byôdôin, tombe immédiatement sous le charme de sa camarade qu'il considère comme sa muse. Il va tout mettre en oeuvre pour la conquérir...

Par Nathalie Lejeune, Sawako Arashida
Chez Panini comics

Auteur

Nathalie Lejeune, Sawako Arashida

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

La belle et le badass Tome 2

Sawako Arashida trad. Nathalie Lejeune

Paru le 03/09/2025

Panini comics

8,29 €

9791039138215
