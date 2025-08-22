Inscription
#Essais

Chantons avec les fabulettres

Marie-Christine Lorho, Alissia Waeles, Julien Le Loarer

35 comptines à écouter pour apprendre le son des lettres en musique dès la moyenne section et jusqu'au CP. Dans un univers tout doux et malicieux, des comptines amusantes pour mémoriser le son de chaque lettre, joyeusement mises en musique et chantées par Julien l'instit, accompagné de son ukulélé. Des audios disponibles sur Bookinou ou sur smartphone, en version chantée ou instrumentale pour faire chanter les enfants. Grâce à la liseuse Bookinou, les enfants peuvent écouter les comptines en toute autonomie. Des activités ludiques pour associer chaque Fabulettre à son son.

Par Marie-Christine Lorho, Alissia Waeles, Julien Le Loarer
Chez MDI

|

Auteur

Marie-Christine Lorho, Alissia Waeles, Julien Le Loarer

Editeur

MDI

Genre

Maternelle Eveil

Chantons avec les fabulettres

Marie-Christine Lorho, Alissia Waeles, Julien Le Loarer

Paru le 22/08/2025

48 pages

MDI

18,50 €

9782223011155
