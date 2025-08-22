Chantons avec les fabulettres

35 comptines à écouter pour apprendre le son des lettres en musique dès la moyenne section et jusqu'au CP. Dans un univers tout doux et malicieux, des comptines amusantes pour mémoriser le son de chaque lettre, joyeusement mises en musique et chantées par Julien l'instit, accompagné de son ukulélé. Des audios disponibles sur Bookinou ou sur smartphone, en version chantée ou instrumentale pour faire chanter les enfants. Grâce à la liseuse Bookinou, les enfants peuvent écouter les comptines en toute autonomie. Des activités ludiques pour associer chaque Fabulettre à son son.