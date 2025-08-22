Inscription
Frangine

Marion Brunet, Sébastien Lemerle

ActuaLitté
Un roman de Marion Brunet sur le harcèlement scolaire, la différence et l'homoparentalité. Une édition enrichie d'un accompagnement pédagogique. Le roman : Depuis son entrée en seconde, Pauline n'est plus la même. Joachim, son frère, observe avec inquiétude sa "frangine" se replier sur elle-même. Il devine ce qu'on lui reproche : Pauline et Joachim ont deux mères, Maman et Maline, et cette famille atypique crispe les mentalités homophobes. Confrontés au harcèlement, Pauline et Joachim vont devoir inventer, chacun de son côté, leur manière de résister et de grandir. Couronnée par le prix Astrid-Lindgren 2025, Marion Brunet dénonce l'homophobie et le harcèlement scolaire tout en dépeignant l'adolescence dans un roman lumineux et juste. Les objets d'étude : Le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle (2de) - Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle (1re) L'accompagnement pédagogique : - Une présentation complète pour découvrir l'autrice et comprendre la portée de l'oeuvre - Le texte intégral - Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparationprogressive aux épreuves écrite et orale - Un groupement de textes problématisé : souvenirs d'école - Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux du texte - Une interview exclusive de l'autrice - Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen - En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation - Tout le vocabulaire de l'analyse de texte : récit, tonalités, figures de style

Frangine

Marion Brunet

Paru le 22/08/2025

224 pages

Magnard

5,40 €

ActuaLitté
9782210784345
© Notice établie par ORB
