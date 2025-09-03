Inscription
#Imaginaire

La grande invention super-secrète

Martine Desoille, Paco Sordo

ActuaLitté
Les parents de Niko sont des inventeurs de génie ! Ensemble ils ont créé un rayon intelligentificateur capable de transformer une vache en génie des sciences ou un gadget donnant la vie aux jouets de Niko. Alors quand ils mettent au point une grande invention super-secrète, Niko n'a plus qu'une seule obsession en tête : découvrir ce qui se cache derrière cette mystérieuse porte. Mais il n'est pas au bout de ses surprises... L'invention super-secrète Un fil rouge qui parcourt l'album et fais monter le suspens jusqu'à la découverte de cette nouvelle invention repoussant les limites de l'imagination. Une conclusion en fanfare Dans ce cinquième tome, Paco Sordo nous livre un lot d'épisodes toujours aussi loufoques et hilarants dans une conclusion rythmée et attachante.

Par Martine Desoille, Paco Sordo
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Martine Desoille, Paco Sordo

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Aventure

Commenter ce livre

 

La grande invention super-secrète

Paco Sordo trad. Martine Desoille

Paru le 03/09/2025

56 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036380563
9791036380563
© Notice établie par ORB
plus d'informations

