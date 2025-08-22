Inscription
#Roman francophone

Robinson Crusoé

Daniel Defoe, Stéphane Maltère, Françoise Sorbier

Une traduction moderne et abrégée du célèbre roman de Defoe. Une nouvelle édition enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. Le roman : Un jour de 1651, à York, Robinson Crusoé s'embarque par goût de l'aventure, au mépris des avertissements de son père. Huit ans plus tard, alors qu'il voyage entre le Brésil, où il a fait fortune, et l'Afrique, une tempête le précipite sur une île déserte. Robinson découvre vite qu'il est le seul rescapé du naufrage. Loin de toute société humaine, il devra réapprendre à construire une cabane, à coudre des habits, à domestiquer des chèvres sauvages et tout simplement à survivre. Quel espoir pour lui de revoir l'Angleterre un jour ? La toute première des robinsonnades, à redécouvrir dans la traduction moderne de Françoise du Sorbier. Edition par extraits. Les objets d'étude : Partir à l'aventure ! (6e) - Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ? (5e) L'accompagnement pédagogique : - Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'auteur, l'époque et le genre de la robinsonnade - Une sélection des passages clés du roman et des extraits audio - Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées - Un groupement de textes et d'images pour prolonger le thème : seuls au monde - Un bilan pour retenir l'essentiel - Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences - Le vocabulaire essentiel

Par Daniel Defoe, Stéphane Maltère, Françoise Sorbier
Robinson Crusoé

Daniel Defoe trad. Françoise Sorbier

Paru le 22/08/2025

272 pages

Magnard

5,40 €

