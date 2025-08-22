Une traduction moderne et abrégée du célèbre roman de Defoe. Une nouvelle édition enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. Le roman : Un jour de 1651, à York, Robinson Crusoé s'embarque par goût de l'aventure, au mépris des avertissements de son père. Huit ans plus tard, alors qu'il voyage entre le Brésil, où il a fait fortune, et l'Afrique, une tempête le précipite sur une île déserte. Robinson découvre vite qu'il est le seul rescapé du naufrage. Loin de toute société humaine, il devra réapprendre à construire une cabane, à coudre des habits, à domestiquer des chèvres sauvages et tout simplement à survivre. Quel espoir pour lui de revoir l'Angleterre un jour ? La toute première des robinsonnades, à redécouvrir dans la traduction moderne de Françoise du Sorbier. Edition par extraits. Les objets d'étude : Partir à l'aventure ! (6e) - Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ? (5e) L'accompagnement pédagogique : - Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'auteur, l'époque et le genre de la robinsonnade - Une sélection des passages clés du roman et des extraits audio - Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées - Un groupement de textes et d'images pour prolonger le thème : seuls au monde - Un bilan pour retenir l'essentiel - Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences - Le vocabulaire essentiel