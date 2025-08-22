Inscription
#Roman francophone

Lettres persanes

Pierre Mathieu, Charles Montesquieu

Le roman épistolaire de Montesquieu enrichi de tous les outils pour préparer le Bac de Français. Le roman : Deux Persans, Usbek et Rica, parcourent l'Europe du XVIIIe siècle. Usbek fuit les intrigues de cour et l'atmosphère conflictuelle de son sérail, Rica explore avec amusement les salons de Paris. Au fil des missives qu'ils adressent à leurs amis, ils satirisent les bizarreries de la société, égratignent le dogmatisme religieux, rêvent à des utopies et critiquent le despotisme où qu'il règne. Mais tout en dénonçant l'absurdité des dogmes et l'injustice des régimes, Usbek semble ignorer qu'il fait peser sur les femmes de son sérail sa propre tyrannie. L'objet d'étude : la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle L'accompagnement pédagogique : - Une présentation complète pour découvrir l'auteur et comprendre le contexte historique, artistique et littéraire de l'oeuvre - Le texte intégral et des extraits audio - Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparation progressive aux épreuves écrite et orale - Des explications linéaires sur des passages clés - Deux groupements de textes et d'images problématisés : la rencontre avec l'Autre ou la littérature au miroir - écrire et s'écrire : les potentialités de l'épistolaire - Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux du roman - Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen - En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation - Tout le vocabulaire de l'analyse de texte : littérature d'idées, tonalités, figures de style - En + : un cahier iconographique de 8 pages en couleur pour les prolongements culturels et artistiques

Par Pierre Mathieu, Charles Montesquieu
Magnard

|

Auteur

Pierre Mathieu, Charles Montesquieu

Editeur

Magnard

Genre

Lycée

Retrouver tous les articles sur Lettres persanes par Pierre Mathieu, Charles Montesquieu

Commenter ce livre

 

Lettres persanes

Charles Montesquieu

Paru le 22/08/2025

416 pages

Magnard

3,99 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782210784222
9782210784222
© Notice établie par ORB
plus d'informations

