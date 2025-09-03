Chaque jour a du sens

365 photos du monde pour retracer l'actualité et les grands événements de l'année écoulée. Chaque photo s'accompagne de commentaires éclairés sur l'amitié, la fidélité, la sagesse, les saisons, les peuples du monde... Une citation par jour en lien avec la photo par des hommes et des femmes inspirés, un voyage culturel dans le temps et la pensée des sages : Héraclite, Aragon, Bergson, Saint Augustin... - Un magnifique cadeau pour les fêtes. - Un étonnant voyage spirituel pour un quotidien inspiré. - Un très bel objet qui accompagne chaque jour de l'année. - Un instant quotidien de culture et de beauté.