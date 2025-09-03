Inscription
Chaque jour a du sens

Collectif, Bayard Presse

365 photos du monde pour retracer l'actualité et les grands événements de l'année écoulée. Chaque photo s'accompagne de commentaires éclairés sur l'amitié, la fidélité, la sagesse, les saisons, les peuples du monde... Une citation par jour en lien avec la photo par des hommes et des femmes inspirés, un voyage culturel dans le temps et la pensée des sages : Héraclite, Aragon, Bergson, Saint Augustin... - Un magnifique cadeau pour les fêtes. - Un étonnant voyage spirituel pour un quotidien inspiré. - Un très bel objet qui accompagne chaque jour de l'année. - Un instant quotidien de culture et de beauté.

Par Collectif, Bayard Presse
Chez Bayard Presse

Auteur

Collectif, Bayard Presse

Editeur

Bayard Presse

Genre

Calendriers adulte

Chaque jour a du sens

Collectif, Bayard Presse

Paru le 03/09/2025

365 pages

Bayard Presse

19,90 €

9791029618345
