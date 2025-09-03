Le guide définitif de l'oeuvre de J. R. R. Tolkien Illustré par Ted Nasmith Ouvrage de référence, le Guide de la Terre du Milieu réunit l'ensemble des connaissances sur la Terre du Milieu, disponibles dans Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et Le Silmarillion. 3000 entrées et notices. Tous les lieux, peuples, personnages, batailles, langues et contes de l'univers. Plus de 50 illustrations, signées par Ted Nasmith, certaines totalement inédites. Pour J. R. R. Tolkien, chaque mot revêtait un sens profond, chaque nom avait une étymologie élaborée, chaque créature, un rôle à jouer. Il a conçu un monde vaste et fécond, d'une complexité saisissante. Ce guide incontournable vous invite à explorer son foisonnant univers.