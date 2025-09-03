Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Guide de la Terre du Milieu

Robert Foster, Ted Nasmith, Pauline Loquin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le guide définitif de l'oeuvre de J. R. R. Tolkien Illustré par Ted Nasmith Ouvrage de référence, le Guide de la Terre du Milieu réunit l'ensemble des connaissances sur la Terre du Milieu, disponibles dans Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et Le Silmarillion. 3000 entrées et notices. Tous les lieux, peuples, personnages, batailles, langues et contes de l'univers. Plus de 50 illustrations, signées par Ted Nasmith, certaines totalement inédites. Pour J. R. R. Tolkien, chaque mot revêtait un sens profond, chaque nom avait une étymologie élaborée, chaque créature, un rôle à jouer. Il a conçu un monde vaste et fécond, d'une complexité saisissante. Ce guide incontournable vous invite à explorer son foisonnant univers.

Par Robert Foster, Ted Nasmith, Pauline Loquin
Chez Bragelonne

|

Auteur

Robert Foster, Ted Nasmith, Pauline Loquin

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide de la Terre du Milieu par Robert Foster, Ted Nasmith, Pauline Loquin

Commenter ce livre

 

Guide de la Terre du Milieu

Robert Foster trad. Pauline Loquin

Paru le 03/09/2025

528 pages

Bragelonne

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028126575
9791028126575
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.