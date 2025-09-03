Les fossiles nous racontent la Terre

Comme un incroyable muséum à toucher avec les yeux... et avec les doigts ! Deviens apprenti paléontologue et pars à la découverte de surprenants fossiles révélés à travers le monde entier ! Ouvre grand les yeux et explore avec tes doigts curieux : ces vestiges d'animaux et de végétaux, aussi précieux que des pépites d'or, sont porteur d'histoires et de trésors. Un documentaire foisonnant et en relief qui te permettra de toucher du doigt le passé passionnant de notre Terre...