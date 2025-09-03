Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Les fossiles nous racontent la Terre

Amy Atwater, Natalia Cardozo, Frédérique Fraisse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comme un incroyable muséum à toucher avec les yeux... et avec les doigts ! Deviens apprenti paléontologue et pars à la découverte de surprenants fossiles révélés à travers le monde entier ! Ouvre grand les yeux et explore avec tes doigts curieux : ces vestiges d'animaux et de végétaux, aussi précieux que des pépites d'or, sont porteur d'histoires et de trésors. Un documentaire foisonnant et en relief qui te permettra de toucher du doigt le passé passionnant de notre Terre...

Par Amy Atwater, Natalia Cardozo, Frédérique Fraisse
Chez Quatre Fleuves

| 1 Partages

Auteur

Amy Atwater, Natalia Cardozo, Frédérique Fraisse

Editeur

Quatre Fleuves

Genre

Préhistoire et dinosaures

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les fossiles nous racontent la Terre par Amy Atwater, Natalia Cardozo, Frédérique Fraisse

Commenter ce livre

 

Les fossiles nous racontent la Terre

Amy Atwater, Natalia Cardozo trad. Frédérique Fraisse

Paru le 03/09/2025

24 pages

Quatre Fleuves

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791026405016
9791026405016
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.