L'alliance des cinq

Chantal Lachance

Après la chute de Blackfish, Hugo et Ariana vivent désormais au Jardin des voleurs, formés chaque jour à maîtriser leurs dons et leurs armes magiques. Mais la paix retrouvée n'est qu'illusion : d'anciens équilibres se fragilisent, et des forces anciennes se réveillent. Guidés par leur maître et accompagnés de nouveaux alliés, les jeunes guerriers devront forger une alliance légendaire pour préserver les royaumes de Fint et au-delà. Porté par des personnages attachants, une magie inventive et un monde foisonnant de mystères, Merloc Tome 2 - L'alliance des cinq est un roman initiatique vibrant d'émotions et d'aventures. L'autrice nous plonge dans une fresque pleine d'audace, où le courage se nourrit d'amitié et la lumière se gagne au prix de grands sacrifices.

Par Chantal Lachance
Chez Editions Persée

Auteur

Chantal Lachance

Editeur

Editions Persée

Genre

Fantasy

L'alliance des cinq

Chantal Lachance

Paru le 03/09/2025

246 pages

Editions Persée

21,90 €

9782823140354
