#Essais

La fabrique des directives européennes

Bastien Lignereux

ActuaLitté
L'ouvrage proposé vise à exposer de manière concrète et complète le processus de négociation des directives européennes, depuis la programmation de l'initiative par la Commission européenne jusqu'à l'adoption définitive par le Parlement européen et le Conseil. Il combine une approche juridique, en décrivant le rôle des différentes institutions à chaque étape et la jurisprudence de la Cour de justice, et une approche pratique, en analysant le poids réel de chaque acteur, les usages, les organes méconnus et les étapes non prévues par les textes mais déterminantes dans l'orientation de la législation. L'ouvrage s'appuie sur l'expérience de négociation de l'auteur à Bruxelles pour appréhender les mécanismes par lesquels les différents acteurs, tels que les lobbies, tentent d'influencer les réformes. I. La naissance de l'initiative législative II. L'examen par les Etats membres au sein du Conseil de l'UE III. La co-législation avec le Parlement européen

Par Bastien Lignereux
Chez LexisNexis

|

Auteur

Bastien Lignereux

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit européen - Textes

La fabrique des directives européennes

Bastien Lignereux

Paru le 03/09/2025

250 pages

LexisNexis

29,00 €

ActuaLitté
9782711042708
