Transformation assurée

Jean-Baptiste Kapoudjian

ActuaLitté
Attention, tu risques vraiment de te transformer ! Tu ne sais pas par quoi commencer pour enrayer la fatalité de ces kilos qui s'accumulent chaque année ? Jean-Baptiste Kapoudjian, qui a connu une prise de poids importante et qui l'a enrayée avant de mettre au point sa méthode, a la solution. Grâce à son programme de 3 mois, qui allie exercices physiques et rééquilibrage alimentaire, tu vas retrouver (et garder) ton poids de forme en te faisant plaisir et sans restriction ! Avec lui, apprends à : - Associer les bons exercices pour des résultats rapides et durables + 15 vidéos de circuits complets - Manger intelligemment et en te faisant plaisir - Reprogrammer ton mental pour rester motivéAvec une méthode de batch cooking ultra facile ! - 35 recettes de petits déj et collations gourmandes - 3 mois de menus variés et équilibrés

Jean-Baptiste Kapoudjian
Marabout

|

Auteur

Jean-Baptiste Kapoudjian

Editeur

Marabout

Genre

Garder la forme

Transformation assurée

Jean-Baptiste Kapoudjian

Paru le 03/09/2025

160 pages

Marabout

16,90 €

9782501195898
