Victoire se réveille toutes les nuits

Quand il est l'heure du dodo, Louise est surexcitée et n'a pas du tout envie d'aller au lit. Papa et Maman sont fatigués de batailler chaque soir... Heureusement, la Fée Dodo a la solution pour faire du rituel du coucher un moment de plaisir et d'apaisement pour toute la famille ! La collection qui apaise les enfants... et soutient les parents Avec : - Une méditation à écouter avant de dormir - Un "cherche et trouve" au fil des pages - Un coin des parents riche en conseils - Une version audio