Aujourd'hui, pour réussir, la capacité à réguler ses émotions compte autant qu'un QI élevé et des compétences techniques. C'est l'intelligence du coeur, l'intelligence émotionnelle et relationnelle, qui fait la différence. Comment acquérir plus de confiance en soi, s'affirmer, écouter, comprendre les réactions d'autrui, résoudre les conflits, répondre à l'agressivité, développer son autonomie ? Ce livre nous donne les clés pour décoder les émotions, qui sont notre langage commun, et y faire face pour plus de sérénité.