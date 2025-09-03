Inscription
#Essais

L'intelligence du coeur

Isabelle Filliozat

ActuaLitté
Aujourd'hui, pour réussir, la capacité à réguler ses émotions compte autant qu'un QI élevé et des compétences techniques. C'est l'intelligence du coeur, l'intelligence émotionnelle et relationnelle, qui fait la différence. Comment acquérir plus de confiance en soi, s'affirmer, écouter, comprendre les réactions d'autrui, résoudre les conflits, répondre à l'agressivité, développer son autonomie ? Ce livre nous donne les clés pour décoder les émotions, qui sont notre langage commun, et y faire face pour plus de sérénité.

Isabelle Filliozat

Marabout
Chez Marabout

|

Auteur

Isabelle Filliozat

Editeur

Marabout

Genre

Gestion des émotions

L'intelligence du coeur

Isabelle Filliozat

Paru le 03/09/2025

341 pages

Marabout

7,90 €

