Seuls dans l'Univers

Jean-Pierre Bibring

Sommes-nous seuls dans l'Univers ? La Terre, le vivant seraient-ils uniques dans le cosmos ? Aucune des millions, des milliards de planètes qui peuplent l'Univers ne serait-elle donc habitée ? Cette vision est biaisée, nous prévient ici Jean-Pierre Bibring : aucun argument solide ne nous permet d'affirmer que ce que nous appelons "vivant" existe ailleurs que sur ce minucule îlot cosmique et vagabond qu'est la Terre. Au contraire, depuis que nous explorons l'espace, tout semble montrer que notre planète, née d'une longue chaîne d'événements fortuits et de hasards, est unique en son genre. Et le vivant serait terrien par essence. Jean-Pierre Bibring nous conte ici une nouvelle histoire de l'évolution des mondes et nous invite à prendre conscience que l'humanité est un exemple unique de concours de contingences, une forme particulière et fascinante d'organisation de la matière. Jean-Pierre Bibring est astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale, professeur de physique à l'université Paris-Sud (Orsay), spécialiste du Système solaire. Il a notamment été coresponsable des opérations scientifiques de Philae, l'atterrisseur de la mission Rosetta, qui s'est posé sur la comète Tchourioumov-Guérassimenko en 2014. Il a publié chez Odile Jacob Mars, planète bleue ? .

Chez Editions Odile Jacob

Auteur

Editeur

Genre

Etoiles, galaxie, univers

Paru le 03/09/2025

240 pages

10,50 €

9782415012724
