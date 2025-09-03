La Démocratie à l'épreuve du populisme

Les Etats-Unis sont un laboratoire grandeur nature des mutations qui affectent nos démocraties. C'est pourquoi Elisa Chelle nous propose avec ce livre d'aller au-delà des effets d'annonce et de comprendre ce qui se joue avec le retour de Donald Trump au pouvoir. Pour "redonner une voix au peuple" et "rendre sa grandeur à l'Amérique" , le président populiste se livre à une attaque en règle des institutions. La recette de son charisme : faire primer la volonté sur les institutions, la force sur le compromis, la politique sur le droit. Peut-on pour autant parler d'une fuite en avant autoritaire ? Qui menacerait la Constitution elle-même ? Examinant les différentes dimensions du trumpisme, Elisa Chelle en souligne les outrances et les risques, mais montre également comment les contre-pouvoirs résistent, malgré tout, aux assauts du milliardaire. Et s'interroge : combien de temps sa politique du "coup de menton" peut-elle rester crédible ? Et quel défi est lancé à l'Europe qui tergiverse sur les leçons à tirer de cette expérience ? Elisa Chelle est professeure agrégée de science politique à l'université Paris-Nanterre, chercheuse associée à Sciences Po et rédactrice en chef de la revue Politique américaine. Membre junior de l'Institut universitaire de France, elle est régulièrement invitée dans les universités de Columbia, Georgetown et Cornell.