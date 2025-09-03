Inscription
La Démocratie à l'épreuve du populisme

Elisa Chelle

ActuaLitté
Les Etats-Unis sont un laboratoire grandeur nature des mutations qui affectent nos démocraties. C'est pourquoi Elisa Chelle nous propose avec ce livre d'aller au-delà des effets d'annonce et de comprendre ce qui se joue avec le retour de Donald Trump au pouvoir. Pour "redonner une voix au peuple" et "rendre sa grandeur à l'Amérique" , le président populiste se livre à une attaque en règle des institutions. La recette de son charisme : faire primer la volonté sur les institutions, la force sur le compromis, la politique sur le droit. Peut-on pour autant parler d'une fuite en avant autoritaire ? Qui menacerait la Constitution elle-même ? Examinant les différentes dimensions du trumpisme, Elisa Chelle en souligne les outrances et les risques, mais montre également comment les contre-pouvoirs résistent, malgré tout, aux assauts du milliardaire. Et s'interroge : combien de temps sa politique du "coup de menton" peut-elle rester crédible ? Et quel défi est lancé à l'Europe qui tergiverse sur les leçons à tirer de cette expérience ? Elisa Chelle est professeure agrégée de science politique à l'université Paris-Nanterre, chercheuse associée à Sciences Po et rédactrice en chef de la revue Politique américaine. Membre junior de l'Institut universitaire de France, elle est régulièrement invitée dans les universités de Columbia, Georgetown et Cornell.

Par Elisa Chelle
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Elisa Chelle

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Sociologie politique

La Démocratie à l'épreuve du populisme

Elisa Chelle

Paru le 03/09/2025

216 pages

Editions Odile Jacob

22,90 €

