Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La puberté

Astrid Dumontet, Vincent Roché

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment mon corps va changer ? Est-ce que j'aurai des poils sous les bras ? Pourquoi je grandis plus vite que mes camarades ? Ca fait peur d'avoir ses premières règles ? 16 questions pour comprendre la puberté, qui peut avoir lieu dès 8 ans pour les filles et dès 9 ans pour les garçons, ou avant en cas de puberté précoce. 16 questions d'enfant sur la puberté C'est quoi, la puberté ? Comment mon corps va changer ? Qu'est-ce qui déclenche tous ces changements ? Pourquoi les seins des filles poussent à la puberté ? Ca sert à quoi les testicules ? Pourquoi Timéo a changé de voix ? Qu'est-ce qui change pour les zizis et les zézettes ? Pourquoi ma grande soeur a des boutons sur le visage ? Est-ce que j'aurai des poils sous les bras ? Pourquoi je grandis plus vite que mes camarades ? Pourquoi je n'aime pas me montrer tout(e) nu(e) ? A partir de quand on peut faire des bébés ? Avoir ses règles, ça veut dire quoi ? Je vais perdre beaucoup de sang pendant mes règles ? Ca fait quoi d'être pré-adolescent(e) ? Entre les filles et les garçons, ça change quoi, la puberté ? Informer pour rassurer et donner confiance Cet ouvrage informe les enfants de 7-9 ans sur les grands changements corporels et émotionnels de la puberté. L'âge de début de la puberté et les cas de puberté précoce surviennent de plus en plus tôt. Ce livre permettra de les rassurer et de les aider à mieux comprendre cette période, qu'ils la traversent déjà, ou non. Un support de discussion idéal avec leurs parents !

Par Astrid Dumontet, Vincent Roché
Chez Editions Milan

|

Auteur

Astrid Dumontet, Vincent Roché

Editeur

Editions Milan

Genre

Puberté, sexualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La puberté par Astrid Dumontet, Vincent Roché

Commenter ce livre

 

La puberté

Astrid Dumontet, Vincent Roché

Paru le 03/09/2025

37 pages

Editions Milan

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408058791
9782408058791
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.