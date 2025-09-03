Comment mon corps va changer ? Est-ce que j'aurai des poils sous les bras ? Pourquoi je grandis plus vite que mes camarades ? Ca fait peur d'avoir ses premières règles ? 16 questions pour comprendre la puberté, qui peut avoir lieu dès 8 ans pour les filles et dès 9 ans pour les garçons, ou avant en cas de puberté précoce. 16 questions d'enfant sur la puberté C'est quoi, la puberté ? Comment mon corps va changer ? Qu'est-ce qui déclenche tous ces changements ? Pourquoi les seins des filles poussent à la puberté ? Ca sert à quoi les testicules ? Pourquoi Timéo a changé de voix ? Qu'est-ce qui change pour les zizis et les zézettes ? Pourquoi ma grande soeur a des boutons sur le visage ? Est-ce que j'aurai des poils sous les bras ? Pourquoi je grandis plus vite que mes camarades ? Pourquoi je n'aime pas me montrer tout(e) nu(e) ? A partir de quand on peut faire des bébés ? Avoir ses règles, ça veut dire quoi ? Je vais perdre beaucoup de sang pendant mes règles ? Ca fait quoi d'être pré-adolescent(e) ? Entre les filles et les garçons, ça change quoi, la puberté ? Informer pour rassurer et donner confiance Cet ouvrage informe les enfants de 7-9 ans sur les grands changements corporels et émotionnels de la puberté. L'âge de début de la puberté et les cas de puberté précoce surviennent de plus en plus tôt. Ce livre permettra de les rassurer et de les aider à mieux comprendre cette période, qu'ils la traversent déjà, ou non. Un support de discussion idéal avec leurs parents !