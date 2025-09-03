Le présage

Traduit de l'américain par Anatole Pons-Reumaux Cynthia Bivins rend souvent visite à son père, Toxey, dans une maison de retraite de Géorgie. Un jour, alors que l'Amérique est tombée sous la coupe d'un homme politique violent et sans scrupules, le veil homme décide qu'il est temps de partager son secret. L'histoire commence des décennies plus tôt. Tout juste sorti de l'adolescence, Toxey se rêve photographe, ses clichés se vendent déjà à l'épicerie locale. Un jour, une jeune femme est retrouvée morte dans la réserve naturelle voisine, la Lokutta. Elle était enceinte, mais il n'y a aucune trace de l'enfant. L'affaire ne plaît pas du tout à l'héritier de la riche famille Reese, qui possède tous les bois jusqu'à la Lokutta. Elder Reese, qui a bien des choses à cacher, joue gros, car il s'est lancé dans la politique et se voit déjà sénateur.