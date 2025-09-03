Inscription
Le présage

Anatole Pons-Reumaux, Peter Farris

Traduit de l'américain par Anatole Pons-Reumaux Cynthia Bivins rend souvent visite à son père, Toxey, dans une maison de retraite de Géorgie. Un jour, alors que l'Amérique est tombée sous la coupe d'un homme politique violent et sans scrupules, le veil homme décide qu'il est temps de partager son secret. L'histoire commence des décennies plus tôt. Tout juste sorti de l'adolescence, Toxey se rêve photographe, ses clichés se vendent déjà à l'épicerie locale. Un jour, une jeune femme est retrouvée morte dans la réserve naturelle voisine, la Lokutta. Elle était enceinte, mais il n'y a aucune trace de l'enfant. L'affaire ne plaît pas du tout à l'héritier de la riche famille Reese, qui possède tous les bois jusqu'à la Lokutta. Elder Reese, qui a bien des choses à cacher, joue gros, car il s'est lancé dans la politique et se voit déjà sénateur.

Par Anatole Pons-Reumaux, Peter Farris
Chez Gallmeister

|

Auteur

Anatole Pons-Reumaux, Peter Farris

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

Le présage

Peter Farris trad. Anatole Pons-Reumaux

Paru le 03/09/2025

453 pages

Gallmeister

12,50 €

9782404080758
