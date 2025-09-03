Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Sortie de route

Flora Souchier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La pluie brouille les cailloux des voies dans les replis de ma fatigue la terre meuble est mon oriflamme Avance, me dit la rouille avance, me disent mes genoux bleus" Une femme, à trois moments de sa vie, exprime ses peurs et ses colères, emprunte les chemins dissimulés et cherche l'élan vital pour surmonter les catastrophes intimes. Ce premier recueil de Flora Souchier, qui a obtenu le Prix de Poésie de la vocation en 2019, invite à suivre des sentiers de traverse, à considérer des modes d'existence et de sensation en marge de la voie commune.

Par Flora Souchier
Chez Cambourakis

|

Auteur

Flora Souchier

Editeur

Cambourakis

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sortie de route par Flora Souchier

Commenter ce livre

 

Sortie de route

Flora Souchier

Paru le 03/09/2025

64 pages

Cambourakis

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386690600
9782386690600
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.