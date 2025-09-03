Sortie de route

"La pluie brouille les cailloux des voies dans les replis de ma fatigue la terre meuble est mon oriflamme Avance, me dit la rouille avance, me disent mes genoux bleus" Une femme, à trois moments de sa vie, exprime ses peurs et ses colères, emprunte les chemins dissimulés et cherche l'élan vital pour surmonter les catastrophes intimes. Ce premier recueil de Flora Souchier, qui a obtenu le Prix de Poésie de la vocation en 2019, invite à suivre des sentiers de traverse, à considérer des modes d'existence et de sensation en marge de la voie commune.