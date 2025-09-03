Inscription
#Manga

Oh! Dangun Tome 3

Gyuntak Lee, Kyung Tak Lee, Mi Young Noh

ActuaLitté
Lee Narae découvre les secrets de son mystérieux artefact : il lui permet de chasser les esprits à l'énergie démoniaque. Elle en maîtrise à peine les pouvoirs que tout dérape : un esprit d'une puissance effrayante s'échappe... et sème la terreur dans son lycée. En tentant de protéger les autres élèves, Narae se retrouve elle-même captive. Désormais, Nam Gyunwoo et les animaux-humains de sa famille n'ont qu'une priorité : la retrouver, avant que les esprits ne l'engloutissent à jamais. Ainsi s'ouvre un nouvel épisode encore plus barré et surprenant de Oh Dangun !

Chez K-Dream

Oh! Dangun Tome 3

Paru le 03/09/2025

176 pages

9,95 €

