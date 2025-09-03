Oh! Dangun Tome 3

Lee Narae découvre les secrets de son mystérieux artefact : il lui permet de chasser les esprits à l'énergie démoniaque. Elle en maîtrise à peine les pouvoirs que tout dérape : un esprit d'une puissance effrayante s'échappe... et sème la terreur dans son lycée. En tentant de protéger les autres élèves, Narae se retrouve elle-même captive. Désormais, Nam Gyunwoo et les animaux-humains de sa famille n'ont qu'une priorité : la retrouver, avant que les esprits ne l'engloutissent à jamais. Ainsi s'ouvre un nouvel épisode encore plus barré et surprenant de Oh Dangun !