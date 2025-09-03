Maîtriser son stress grâce au yoga

Comprendre le stress, c'est mieux se comprendre soi-même, et apprendre à le gérer, c'est ouvrir une porte vers une vie plus sereine et plus alignée. Cet ouvrage s'appuie, entre autres, sur deux piliers complémentaires : les neurosciences, qui nous donnent des clés pour comprendre les mécanismes du stress et les outils pour en réduire l’impact, et le yoga, une pratique millénaire qui, bien au-delà des postures, offre des moyens concrets pour apaiser l’esprit. Ensemble, ces disciplines nous montrent que la paix est accessible à tous, dès lors que nous sommes prêts à en emprunter le chemin. "En entretenant et en vivifiant notre relation avec nous-même, en cultivant cette amitié profonde, tout devient plus clair et simple."