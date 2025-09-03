Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Maîtriser son stress grâce au yoga

Alex Blake

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comprendre le stress, c'est mieux se comprendre soi-même, et apprendre à le gérer, c'est ouvrir une porte vers une vie plus sereine et plus alignée. Cet ouvrage s'appuie, entre autres, sur deux piliers complémentaires : les neurosciences, qui nous donnent des clés pour comprendre les mécanismes du stress et les outils pour en réduire l’impact, et le yoga, une pratique millénaire qui, bien au-delà des postures, offre des moyens concrets pour apaiser l’esprit. Ensemble, ces disciplines nous montrent que la paix est accessible à tous, dès lors que nous sommes prêts à en emprunter le chemin. "En entretenant et en vivifiant notre relation avec nous-même, en cultivant cette amitié profonde, tout devient plus clair et simple."

Par Alex Blake
Chez Editions La Plage

|

Auteur

Alex Blake

Editeur

Editions La Plage

Genre

Yoga

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maîtriser son stress grâce au yoga par Alex Blake

Commenter ce livre

 

Maîtriser son stress grâce au yoga

Alex Blake

Paru le 17/09/2025

256 pages

Editions La Plage

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383385028
9782383385028
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.