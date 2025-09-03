Ace of Diamond - Saison 1 Tome 5

Le chemin vers les phases finales de la Coupe interlycée est semé d'embuches. Privée de son as, Seidô doit entamer les qualifications, offrant à Eijun Sawamura l'occasion de faire ses débuts officiels ! Cependant, face à la redoutable équipe du lycée Akikawa, Seidô va devoir s'adapter à un des leurs : Shunshin Yô, le lanceur au contrôle parfait surnommé "la machine de précision" . Profitant de la moindre faiblesse, Yô ne tardera pas à exploiter la vulnérabilité de Furuya pour marquer un premier point décisif ! Seidô parviendra-t-elle à surmonter cet affrontement intense et décrocher sa place en quarts de finale ? Véritable phénomène au Japon et publié dans le Weekly Shônen Magazine de Kodansha, Ace of Diamond de Yuji Terajima arrive enfin en France dans une édition double. Suivez les aventures d'Eijun, un héros qui n'a pas la langue dans sa poche et prêt à tout pour devenir le meilleur as du Japon !