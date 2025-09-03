Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Crayon Shinchan Tome 3

Rodolphe Gicquel, Yoshito Usui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Shinnosuke Nohara, surnommé "Shinchan" , est un petit garçon bien turbulent, avec un véritable talent pour les bêtises ! Chaque jour est l'occasion de vivre une nouvelle aventure : entre sa mère et son caractère bien trempé, son père, qui l'entraîne dans des situations souvent incontrôlables, ses amis Nene et Kazama, le directeur de l'école, la maîtresse ou encore son chien, Shiro, Shinnosuke a tous les ingrédients pour inventer les meilleures catastrophes possibles ! Découvrez la série culte de Yoshito Usui dans une toute nouvelle réédition, au sein de la collection Kôten. D'abord publié aux éditions Futabasha et adapté en animé, Crayon Shinchan est une oeuvre humoristique et universelle de renommée internationale.

Par Rodolphe Gicquel, Yoshito Usui
Chez Mangetsu

|

Auteur

Rodolphe Gicquel, Yoshito Usui

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Crayon Shinchan Tome 3 par Rodolphe Gicquel, Yoshito Usui

Commenter ce livre

 

Crayon Shinchan Tome 3

Yoshito Usui trad. Rodolphe Gicquel

Paru le 03/09/2025

368 pages

Mangetsu

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382814413
9782382814413
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.