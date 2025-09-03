Crayon Shinchan Tome 3

Shinnosuke Nohara, surnommé "Shinchan" , est un petit garçon bien turbulent, avec un véritable talent pour les bêtises ! Chaque jour est l'occasion de vivre une nouvelle aventure : entre sa mère et son caractère bien trempé, son père, qui l'entraîne dans des situations souvent incontrôlables, ses amis Nene et Kazama, le directeur de l'école, la maîtresse ou encore son chien, Shiro, Shinnosuke a tous les ingrédients pour inventer les meilleures catastrophes possibles ! Découvrez la série culte de Yoshito Usui dans une toute nouvelle réédition, au sein de la collection Kôten. D'abord publié aux éditions Futabasha et adapté en animé, Crayon Shinchan est une oeuvre humoristique et universelle de renommée internationale.