Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le grimoire perdu des sorcières

Barbara Versini, Morgan Ryan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Je viens t'offrir l'aide de l'Académie. Le coeur de Lydia fit un bond dans sa poitrine, comme si elle avait trébuché en descendant un escalier. Churchill en avait oublié de mâchonner son cigare, lequel avait continué à se consumer dans sa main. - Tu me proposes de... - Je propose de mettre les sorcières de Grande-Bretagne à ton service. En novembre 1940, l'Angleterre est en plein Blitz. Personne n'est épargné : la communauté de sorcières, vivant cachée, subit de plein fouet les ravages de la guerre. L'Académie royale des sorcières décide donc de venir en aide à Churchill et missionne Lydia Polk, une jeune sorcière obstinée. Elles ont appris qu'Hitler veut s'emparer du Grimorium Bellum, un grimoire qui renferme le pouvoir le plus funeste qui soit, celui d'exterminer un peuple entier. Envoyée à sa recherche en France, Lydia est secondée par Henry Boudreaux, un historien de l'art, à qui la magie n'est pas totalement étrangère. Engagés dans une course contre la montre avec les sorcières du Reich, ils doivent être les premiers à trouver ce grimoire, capable de dominer le monde, avant qu'il ne soit trop tard. "Une truculente histoire de sorcières en pleine guerre ! " Kate Quinn, autrice du Réseau Alice et du Code Rose, Grand Prix du roman historique 2023 "Une histoire remarquablement bien construite. Le Grimoire perdu des sorcières est un premier roman magique ! " Kristin Harmel, autrice du Livre des noms oubliés "Enchanteur, captivant, merveilleusement écrit, une fantasy historique formidable ! " Alexis Henderson, auteur de The Year of the Witching

Par Barbara Versini, Morgan Ryan
Chez Hauteville Editions

|

Auteur

Barbara Versini, Morgan Ryan

Editeur

Hauteville Editions

Genre

Fantastique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grimoire perdu des sorcières par Barbara Versini, Morgan Ryan

Commenter ce livre

 

Le grimoire perdu des sorcières

Morgan Ryan trad. Barbara Versini

Paru le 03/09/2025

480 pages

Hauteville Editions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381229782
9782381229782
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.