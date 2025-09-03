Inscription
#Roman étranger

Le chat du restaurant des souvenirs

Guillaume Mistrot, Yuta Takahashi

ActuaLitté
Au restaurant Chibineko, un chat gardien veille sur vos souvenirs. Nagi Hayakawa doit faire un choix déchirant : accepter d'épouser son petit ami, malgré la maladie qui la ronge, ou le protéger d'un deuil futur en refusant. Perdue, elle cherche du réconfort auprès de la seule personne qui pourrait la conseiller : sa mère. Mais celle-ci est décédée depuis des années... C'est ainsi qu'elle pousse la porte du Chibineko, un restaurant dont les plats ont la réputation d'être des passerelles vers les âmes disparues. A l'intérieur, elle est accueillie par Chibi, le chaton tacheté qui donne son nom aux lieux. Lorsqu'elle prend sa première bouchée de tofu mariné au miso, préparé pour elle par le jeune chef, Kai, le temps s'arrête et un visage familier lui apparaît... Retrouvez toute la douceur du Merveilleux restaurant des souvenirs et de son adorable mascotte, le chat Chibi. Une magnifique healing fiction, pour les lecteurs de La Librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa.

|

Auteur

Editeur

Hauteville Editions

Genre

Littérature japonaise

Paru le 03/09/2025

188 pages

16,95 €

9782381229317
