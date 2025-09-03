Inscription
Guide des pratiques commerciales et de la concurrence

Laurent François-Martin

Renforcement de la protection des consommateurs, intensification de la réglementation encadrant les pratiques commerciales et concurrentielles des entreprises et multiplication des contrôles marquent le contexte économique actuel des services financiers. Il est devenu indispensable pour les organismes assureurs de maîtriser le cadre juridique de la commercialisation de leurs produits d'assurance s'ils veulent éviter d'être sanctionnés. Or, les dispositions à respecter proviennent de sources diverses : Code de la consommation, Code des assurances (ou Code de la mutualité, ou Code de la Sécurité sociale) mais aussi droit de la concurrence ! Ce guide présente à l'attention des sociétés d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance, les pratiques à respecter et celles à éviter lors de la préparation, la promotion et la commercialisation de leurs produits ou services d'assurance, en intégrant la vente à distance et lors de la mise en oeuvre d'échanges et de partenariats avec d'autres entreprises concurrentes du secteur. Le contrôle de ces pratiques, exercé par différentes autorités telles que la DGCCRF, l'ACPR et les autorités de concurrence, voire par l'assuré-consommateur par le biais de l'action de groupe est également précisé. Exemples, conseils pratiques, tableaux récapitulatifs contribuent à faire de cet ouvrage issu de l'expérience d'un professionnel spécialisé, un outil opérationnel pour tous ceux qui veulent s'assurer de commercialiser des produits d'assurance en toute conformité.

Par Laurent François-Martin
Chez Groupe Industrie Services Info

|

Auteur

Laurent François-Martin

Editeur

Groupe Industrie Services Info

Genre

Assurances

Guide des pratiques commerciales et de la concurrence

Laurent François-Martin

Paru le 03/09/2025

132 pages

Groupe Industrie Services Info

42,00 €

9782354745691
