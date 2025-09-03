Laissez-moi brûler en paix

Sa carrière de policière derrière elle, Sallie s'occupe maintenant d'un stand de tir dans le comté de Caliban, non loin d'Atlanta. Son affaire a le vent en poupe et elle se tourne de plus en plus vers l'avenir. Mais, un juge à la retraite impliqué avec l'ancienne unité d'intervention de Sallie est retrouvé mort chez lui. Le même jour, Sallie reçoit des appels menaçants d'un numéro inconnu. Dans une Amérique surarmée, la guerre contre la drogue a octroyé l'impunité à sa force policière. Impunité qui a souvent bénéficié à cette unité d'intervention. Ses membres méritent-ils la vengeance qui menace de s'abattre sur eux maintenant que la justice a failli ? Aux prises avec ses propres tourments, Sallie va devoir se battre pour sa survie, parfois plus que pour la justice. Peter Farris signe un thriller haletant avec un point de vue original pour aborder des questions de société propres aux Etats-Unis : le port d'arme et les violences policières.