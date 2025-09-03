Inscription
#Manga

Héritage

Tadashi Agi, Shu Okimoto, Anne-Sophie Thévenon

ActuaLitté
La suite tant attendue du monumental manga sur le vin ! La lutte sans merci pour les Gouttes de Dieu entre Issei Tomine et Shizuku Kanzaki s'est achevée il y a dix-huit ans. La fille d'Issei, Seiya Tomine, vit en France, à Paris. Bien que dotée d'un odorat hors du commun, elle n'a jamais bu de vin jusqu'à une visite de son oncle, Shizuku. Il lui apporte l'enveloppe des nouvelles Gouttes de Dieu, décrites par Issei de son vivant. Toutefois, elle n'aura le droit de lire ce testament que si elle remporte le Championnat du Monde de L'Imagination du Vin, ou WIC (Wine Imagination Contest). Afin d'accéder à la lettre de son père, Seiya se lance à son tour dans une lutte acharnée contre des grands du vin ! Série terminée en 2 tomes !

Par Tadashi Agi, Shu Okimoto, Anne-Sophie Thévenon
Chez Glénat

|

Auteur

Tadashi Agi, Shu Okimoto, Anne-Sophie Thévenon

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

Héritage

Tadashi Agi, Shu Okimoto trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 03/09/2025

240 pages

Glénat

9,50 €

