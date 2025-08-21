"Je sens une nouvelle fois cette aspiration que j'ai voulu étouffer : une faim de revanche qui n'a pas vraiment de nom dans notre langue". Jour de deuil : Joyau et les autres courtisanes de la Maison Bicchieri pleurent la perte de leur collègue et amie Winfield, tuée de sang-froid par un client haut placé. Mais lors de ses obsèques, elle revient à la vie. La morte qui ne l'est plus. Joyau n'arrive pas à s'en réjouir. Au contraire, elle est terrifiée. La douce, charmante, docile Winfield est désormais animée d'une implacable volonté de se venger des puissants qui abusent de leurs privilèges. Et malgré la haine que Joyau nourrit envers les oppresseurs, malgré son désir de rébellion, malgré l'affection qu'elle porte a Winfield, elle a tout à perdre si son amie renverse la Maison Bicchieri. Car cela signifierait : être de nouveau livrée à la rue, à la merci de ses criminels et des purges gouvernementales. Traduit de l'anglais par Marie Surgers. "Et que désirez-vous ce soir est une lecture puissante : une histoire brève et somptueusement écrite sur l'injustice, les choses que nous devons faire par nécessité, et les ami-es qui s'unissent pour survivre à des temps sombres". - Marissa Van Uden