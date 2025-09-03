Inscription
Etre, faire et avoir

Nathanaël Wallenhorst, Valérie Guillard

ActuaLitté
Que pouvons-nous faire ensemble pour cesser de détruire la Terre qui nous permet d'exister ? Si la sobriété des modes de vie est une, voire la voie, avons-nous toutes et tous les possibilités concrètes d'agir dans ce sens ? La sobriété est souvent envisagée comme un ensemble de pratiques quotidiennes qui consistent à mieux et moins consommer (objets, mobilité, alimentation, énergie, matières, etc.) mais à quelles conditions ces pratiques sont-elles possibles ? Nous n'avons en effet pas nécessairement les moyens physiques, symboliques, économiques, émotionnels, sociaux, politiques ou encore culturels d'adopter un mode de vie sobre quand bien même nous le souhaiterions et en porterions les valeurs. Entre vouloir et faire se niche le pouvoir faire faisant émerger des questions de justice sociale. Valérie Guillard propose d'expliciter et d'illustrer ce qui, de l'être, du faire et de l'avoir permettrait l'accès à une sobriété socialement juste.

Par Nathanaël Wallenhorst, Valérie Guillard
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Nathanaël Wallenhorst, Valérie Guillard

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Eco-gestes, éco-citoyenneté

Etre, faire et avoir

Valérie Guillard

Paru le 03/09/2025

96 pages

Actes Sud Editions

12,00 €

9782330209513
