#Imaginaire

Le feu vagabond

Elisabeth Vonarburg, Guy Gavriel Kay

ActuaLitté
Après des millénaires enfermés dans une montagne, Rakoth Maugrim est finalement libre. Sa vengeance ? Un froid intense couvre peu à peu tout Fionavar. Personne n'y échappe. Ni les humains, ni les mages, ni les nains. Les cinq aventuriers, retournés sur Terre à la fin de L'Arbre de l'été, découvrent la malédiction du Dévastateur et vont devoir parcourir les mondes de la Tapisserie pour trouver les alliés dont ils ont impérativement besoin pour vaincre le dieu déchu. Traduit de l'anglais par Elisabeth Vonarburg. "La remarquable trilogie best-seller de fantasy de Kay tire sa force non pas de ses prouesses d'imagination ou de construction du monde (bien qu'il y ait des quantités impressionnantes de ces deux éléments), mais de son enracinement dans la réalité des émotions et des relations humaines". - The Globe and Mail

Par Elisabeth Vonarburg, Guy Gavriel Kay
Chez L' Atalante Editions

|

Auteur

Elisabeth Vonarburg, Guy Gavriel Kay

Editeur

L' Atalante Editions

Genre

Fantasy

Le feu vagabond

Guy Gavriel Kay trad. Elisabeth Vonarburg

Paru le 21/08/2025

400 pages

L' Atalante Editions

9,50 €

9791036002274
