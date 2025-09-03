Inscription
#Polar

Celui qui ment le premier

Laure Manceau, Ashley Elston

ActuaLitté
Evie Porter a tout pour elle. Une belle maison, un petit ami parfait, des amis sophistiqués. Une vie de rêve. Seulement, Evie Porter n'existe pas. Son identité a été inventée de toutes pièces par son mystérieux patron, Mr. Smith. Sa mission : s'infiltrer dans la vie de Ryan Sumner et attendre de nouveaux ordres. Mais lorsqu'une femme se présente un jour sous sa véritable identité - son secret le mieux gardé -, tout bascule. Qui manipule qui, finalement ? Serait-ce en réalité Evie, la cible ? D'une précision chirurgicale, Ashley Elston manipule brillamment son lecteur dans ce thriller d'espionnage revisité où faux-semblants et trahisons s'entrelacent pour un dénouement aussi surprenant qu'implacable.

Par Laure Manceau, Ashley Elston
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Laure Manceau, Ashley Elston

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans d'espionnage

Celui qui ment le premier

Ashley Elston trad. Laure Manceau

Paru le 03/09/2025

396 pages

Actes Sud Editions

22,80 €

9782330208806
