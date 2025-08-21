Inscription
#Beaux livres

Attack on Titan

Hajime Isayama, Kodansha

ActuaLitté
Dans ce livre de coloriage officiel de 60 pages, plonge au coeur de l'action haletante du manga à succès Attack on Titan. Laisse libre cours à ton imagination pour donner vie aux personnages légendaires d'Eren, Mikasa, Armin, Levi et du bataillon d'exploration ! D'Eren à Levi, en passant par Mikasa, Armin, Reiner ou Annie, sans oublier les neuf Titans Primordiaux... Tes héros et anti-héros du manga Attack on Titan peuplent les pages remplies d'action de ce livre de coloriage de qualité supérieure. Colorie les scènes de combat contre les terrifiants Titans et retrouve les moments forts qui ont marqué l'histoire d'Attack on Titan, du mur d'enceinte Maria aux souterrains du royaume Mahr. Tous les affrontements, les rebondissements et les plus terribles trahisons sont présents ! Un livre de coloriage 100% officiel Attack on Titan pour redécouvrir les scènes les plus emblématiques du manga phare de Kodansha.

Par Hajime Isayama, Kodansha
Chez 404 Editions

|

Auteur

Hajime Isayama, Kodansha

Editeur

404 Editions

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Attack on Titan

Hajime Isayama, Kodansha

Paru le 21/08/2025

64 pages

404 Editions

9,95 €

ActuaLitté
9791032410028
© Notice établie par ORB
