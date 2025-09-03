Les sept vies du moine

Lyon, 1760. De retour du Caire, entouré de sa compagne égyptienne, l'envoûtante Yasmina, et du moine hérétique, le chevalier de Volnay se retrouve confronté à une série de morts mystérieuses. Chaque victime a été immolée par les flammes. Ce feu est-il sacré ? Profane ? Dû à une inexplicable combustion spontanée ? Et quels liens mortifères existent-ils entre les personnes visées ? Dans une tension exacerbée par la prochaine visite du roi, le commissaire aux morts étranges devra plonger au coeur des secrets de la ville, dans les hautes sphères du pouvoir, entre vol de formules chimiques, découverte d'un cabinet aux multiples curiosités et d'une surprenante loge maçonnique. Le moine, quant à lui, devra échapper à une sombre prédiction...