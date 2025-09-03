Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Les sept vies du moine

Olivier Barde-Cabuçon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lyon, 1760. De retour du Caire, entouré de sa compagne égyptienne, l'envoûtante Yasmina, et du moine hérétique, le chevalier de Volnay se retrouve confronté à une série de morts mystérieuses. Chaque victime a été immolée par les flammes. Ce feu est-il sacré ? Profane ? Dû à une inexplicable combustion spontanée ? Et quels liens mortifères existent-ils entre les personnes visées ? Dans une tension exacerbée par la prochaine visite du roi, le commissaire aux morts étranges devra plonger au coeur des secrets de la ville, dans les hautes sphères du pouvoir, entre vol de formules chimiques, découverte d'un cabinet aux multiples curiosités et d'une surprenante loge maçonnique. Le moine, quant à lui, devra échapper à une sombre prédiction...

Par Olivier Barde-Cabuçon
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Olivier Barde-Cabuçon

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les sept vies du moine par Olivier Barde-Cabuçon

Commenter ce livre

 

Les sept vies du moine

Olivier Barde-Cabuçon

Paru le 03/09/2025

398 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330208714
9782330208714
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.