#Essais

Eloge de la petite édition littéraire

Olivier Bessard-Banquy

ActuaLitté
Dans le monde du livre subsistent souvent, prospèrent parfois de petites marques qui se distinguent par leur créativité éditoriale et leurs hauts desseins intellectuels. Inventives mais économiquement fragiles, elles peuvent au gré des aléas devenir de grandes maisons d'édition et attirer toutes les sollicitudes ou disparaître des librairies pour ne subsister qu'au travers de leurs livres chez les bouquinistes, dans les rayons des amateurs de lettres et de bel ouvrage, et dans l'émotion des lecteurs. Ces laboratoires de formes et de pratiques nouvelles du livre oeuvrent depuis toujours à stimuler l'inestimable bibliodiversité et irriguent souvent la grande édition. Pourtant leur histoire passée et présente reste mal documentée, peu connue. Cet éloge vivant, sensible et engagé éclaire les turpitudes, les ressorts, les innovations et les réussites de la petite édition littéraire qui besogne sans répit, loin des paillettes, à renouveler livre et littérature, et aiguillonne hier comme maintenant l'imaginaire des lecteurs.

Par Olivier Bessard-Banquy
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Olivier Bessard-Banquy

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Edition

Eloge de la petite édition littéraire

Olivier Bessard-Banquy

Paru le 03/09/2025

408 pages

Actes Sud Editions

34,00 €

ActuaLitté
9782330207991
© Notice établie par ORB
