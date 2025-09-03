Auravalon : au-delà de l'illusion

"Je sentais le piège. Je sentais aussi la tentation." Certains hommes ne veulent pas aimer. Ils veulent soumettre. Marcus ne voulait pas être aimé. Il voulait être obéi. C'est avec clairvoyance que Claire Varkas nous emmène au coeur d'un engrenage invisible : celui de l'emprise psychologique, de la manipulation, de l'effacement progressif de l'être. A travers le regard d'une mère, d'une femme, d'une survivante, Auravalon dévoile les mécanismes insidieux d'un contrôle domestique absolu, et la lente reconquête de la liberté. Mêlant la lucidité clinique à une écriture poétique, elle trace le chemin d'une renaissance. Ses fils, piliers de lumière dans la nuit, l'aident à briser les chaînes. Ensemble, ils renversent le masque du bourreau.