" Les deux policiers présentent leurs cartes et le patron du Grand Théâtre les invite à s'asseoir. Puis s'adressant à Passard : - Que puis-je pour vous commissaire ? L'homme a un visage rond, une chevelure noire abondante, une carrure massive. Il paraît encore assez jeune, la cinquantaine au maximum. - Je dois malheureusement vous annoncer une mauvaise nouvelle : le Maestro Karl Schaugel ne viendra pas. Il a été assassiné ! " Quand le célèbre chef d'orchestre Karl Schaugel est retrouvé mort dans un train à son arrivée à Genève, la scène artistique retient son souffle. Nous retrouvons le commissaire Sébastien Passard, qui sera chargé d'enquêter sur cet assassinat signé d'un nom mystérieux : les Justiciers de l'ombre. Très vite, les recherches s'orientent vers un groupuscule radical, antisémite et antimaçonnique, dont les racines plongent dans l'Europe du XVIIIe siècle. De Genève à Prague, en passant par Vienne, Nuremberg ou Salzburg, la narration alterne entre passé et présent, et explore les résurgences inquiétantes de l'extrémisme en Europe. La tension monte jusqu'au soir de la première de Don Giovanni au Grand Théâtre de Genève, où tout pourrait basculer...