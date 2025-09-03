Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Les justiciers de l'ombre

Robert Jordan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Les deux policiers présentent leurs cartes et le patron du Grand Théâtre les invite à s'asseoir. Puis s'adressant à Passard : - Que puis-je pour vous commissaire ? L'homme a un visage rond, une chevelure noire abondante, une carrure massive. Il paraît encore assez jeune, la cinquantaine au maximum. - Je dois malheureusement vous annoncer une mauvaise nouvelle : le Maestro Karl Schaugel ne viendra pas. Il a été assassiné ! " Quand le célèbre chef d'orchestre Karl Schaugel est retrouvé mort dans un train à son arrivée à Genève, la scène artistique retient son souffle. Nous retrouvons le commissaire Sébastien Passard, qui sera chargé d'enquêter sur cet assassinat signé d'un nom mystérieux : les Justiciers de l'ombre. Très vite, les recherches s'orientent vers un groupuscule radical, antisémite et antimaçonnique, dont les racines plongent dans l'Europe du XVIIIe siècle. De Genève à Prague, en passant par Vienne, Nuremberg ou Salzburg, la narration alterne entre passé et présent, et explore les résurgences inquiétantes de l'extrémisme en Europe. La tension monte jusqu'au soir de la première de Don Giovanni au Grand Théâtre de Genève, où tout pourrait basculer...

Par Robert Jordan
Chez Editions Amalthée

|

Auteur

Robert Jordan

Editeur

Editions Amalthée

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les justiciers de l'ombre par Robert Jordan

Commenter ce livre

 

Les justiciers de l'ombre

Robert Jordan

Paru le 03/09/2025

132 pages

Editions Amalthée

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782310057707
9782310057707
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.