Un goéland s'est posé sur la table

Voici le premier livre d'un tout jeune auteur de vingt-cinq ans qui cisèle de petits textes dans un genre proche de la nouvelle. Louis Chopinx, adepte de la magie, a écrit ce petit format comportant cinquante-deux chapitres en écho aux cinquante-deux cartes d'une boîte de cartes classique. Son univers empreint de réalisme magique se révèle intriguant et surprenant pour le lecteur qui se prendra au jeu. Ce livre gris tel les plumes d'un goéland, tient dans le creux de la main et renvoie par son format à la " littérature de colportage " du 19e siècle. L'objet a été pensé et construit sur base des proportions d'une carte à jouer avec la possibilité de l'emporter et de le diffuser facilement en le glissant, par exemple, dans une enveloppe timbrée. Lectures, musiques, magie... les passions de ce jeune écrivain donnent à son récit un charme, une fantaisie et une grâce particulières dans une narration aux multiples facettes qui fait penser à l'univers BD du personnage Philémon créé par Fred dans les années 60'.