#Beaux livres

La jeune architecture peut-elle rendre le monde plus habitable ?

Nicole Roux-Loupiac

ActuaLitté
Comment les futurs architectes abordent-ils, à travers leur projet de fin d'études, la complexité des grandes questions contemporaines ? Comment leurs questionnements ont-ils évolué face aux crises récentes ? Que proposent-ils pour rendre le monde plus habitable ? Comment se positionnent-ils en tant que protagonistes ? Cet ouvrage présente les projets récompensés par les prix Jeunes diplômés de l'Académie d'architecture (prix Robert Camelot, François-Meyer-Lévy et MAF) depuis 2013. A travers les problématiques abordées par chacun des lauréats, ce sont les enjeux d'aujourd'hui et les défis de demain qui sont mis en évidence (limitation des ressources, vivre-ensemble, innovation...). Ouvertes et nourries d'un parcours universitaire où la transdisciplinarité est de règle, les 34 équipes distinguées rendent compte, à travers leur projet, de la complexité du monde à laquelle elles sont confrontées. Le cheminement est celui de la démarche de projet : il s'agit de découvrir, explorer et comprendre (un contexte, un site, un matériau, etc.), puis de questionner et, enfin, d'imaginer, d'innover et de s'engager pour transformer le monde. Chacune de ces actions est illustrée par des propositions qui se font écho et s'enrichissent depuis plus d'une décennie. Le focus sur trois d'entre elles permet de restituer le processus créatif du projet dans son ensemble. Ce recueil témoigne des défis auxquels les futurs architectes sont et vont être confrontés. Il révèle l'évolution de leurs questionnements et une conscience aiguë de leur engagement à venir. L'objectif est de faire partager leurs visions et leurs ambitions avec leurs pairs, qu'ils soient futurs étudiants, étudiants, diplômés, mais également enseignants ou élus.

Nicole Roux-Loupiac
Chez Le Moniteur Editions



Auteur

Nicole Roux-Loupiac

Editeur

Le Moniteur Editions

Genre

Essais

La jeune architecture peut-elle rendre le monde plus habitable ?

Nicole Roux-Loupiac

Paru le 24/09/2025

192 pages

Le Moniteur Editions

32,00 €


9782281148213
