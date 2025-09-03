Aménager un paysage résilient

Un paysage résilient est un territoire ou un environnement conçu pour faire face aux perturbations - qu'elles soient climatiques, écologiques, économiques ou sociales - en étant capable de s'y adapter et de se régénérer dans le temps. Mais comment repenser nos paysages pour qu'ils soient résilients ? pour qu'ils répondent aux enjeux contemporains ? Proposer un aménagement durable et écologique des espaces paysagers est devenu aujourd'hui un impératif. Pourtant, il n'est pas toujours simple d'identifier les approches pertinentes, les techniques adaptées et leurs conditions de mise en oeuvre. Cet ouvrage présente des solutions concrètes pour concevoir des espaces paysagers à la fois sobres, durables et résilients, en phase avec les enjeux du vivant. A travers douze fiches pratiques, organisées en quatre grandes thématiques - circularité, frugalité, perméabilité, localisme -, l'ouvrage explore des techniques telles que les technosols, les revêtements perméables, les jardins secs ou encore l'agriculture urbaine non marchande. Deux fiches-projets viennent illustrer la mise en oeuvre de ces approches et leur articulation dans un projet d'aménagement paysager, de la conception jusqu'à la gestion, du point de vue de la maîtrise d'oeuvre. Conçu pour les professionnels de l'aménagement paysager (paysagistes, urbanistes, architectes, jardiniers, agents des collectivités), cet ouvrage est à la fois un guide technique et un outil d'inspiration pour concevoir les paysages de demain.