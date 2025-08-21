Inscription
#Roman francophone

Le Domaine de Berrima

Danièle Momont, AnneMarie Brear

ActuaLitté
Australie, 1853. Deux ans après avoir quitté son pays natal avec ses trois enfants, Ellen est aujourd'hui une femme respectable. Mariée à un riche négociant, elle supervise les travaux de leur domaine de Berrima quand un homme surgi de son passé menace son fragile équilibre... Un roman noté 4, 61/5 par les lectrices de Goodreads. Une saga australienne au puissant souffle romanesque. Une héroïne inoubliable. Australie, 1853. Mariée en secondes noces à Alistair Emmerson, un négociant qu'elle a épousé pour la sécurité qu'il pouvait offrir à ses enfants, Ellen supervise l'achèvement des travaux de leur domaine, l'un des plus grands de la région de Berrima, à une centaine de kilomètres au sud de Sydney. C'est alors que réapparaît un fantôme de son passé. Un homme venu d'Irlande qui, en plus de réveiller de douloureux souvenirs, va bientôt mettre en péril sa respectabilité nouvelle et la tranquillité des siens... Refusant la fatalité, la jeune femme va devoir faire montre de courage et d'une détermination sans faille pour conserver ce qu'elle a si chèrement acquis. Au prix de douloureux sacrifices ?

Par Danièle Momont, AnneMarie Brear
Chez L'Archipel

|

Auteur

Danièle Momont, AnneMarie Brear

Editeur

L'Archipel

Genre

XIXe siècle

Le Domaine de Berrima

AnneMarie Brear trad. Danièle Momont

Paru le 21/08/2025

304 pages

L'Archipel

23,00 €

Lire un extrait
9782809848649
