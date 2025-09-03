Plus grands que le monde

Lorsque Doris et Tup se rencontrent dans les années 1930, l'avenir ensemble leur apparaît comme une évidence. A tout juste dix-huit ans, Doris rejoint Tup dans la ferme laitière familiale du Maine. Leurs journées, faites de joies simples, suivent les rythmes de la terre. Bientôt, elles sont animées par trois enfants : Sonny, l'aîné, qui étudie les insectes de la région dans sa chambre, Dodie, la cadette au coeur affirmé et généreux, et le petit Beston, calme et dévoué. Le foyer semble être à l'abri des vicissitudes du monde... jusqu'au jour où survient une tragédie terrible, qui ébranle les fondations familiales. Je suis en admiration devant la poésie, l'honnêteté et la tendresse de la narration de Meredith Hall. Joyce Maynard. Un roman bouleversant. Christophe Mercier, Le Figaro. Une nouvelle voix du roman américain que l'on découvre avec enchantement. Florence Colombani, Le Point. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laurence Richard.