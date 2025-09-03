Inscription
#Roman francophone

Feux sacrés

Cécile Guilbert

A 20 ans, Cécile Guilbert est une jeune étudiante débridée qui ne jure que par la poésie, la littérature et la philosophie. A ses oncle et tante qui lui parlent de yoga, de gourou et de spiritualité hindoue, elle réplique que ses maîtres se nomment Nietzsche, Baudelaire, Lautréamont, et qu'elle ne comprend rien à leurs histoires de Shiva et de vedas. Trente-cinq ans plus tard, c'est dans l'appartement d'un maître yogi qu'elle réapprend à respirer pour survivre à un choc traumatique. Comment la rationaliste sceptique s'est-elle transformée en disciple appliquée ? Par quelles rencontres de chair et de papier ? Dans ce récit initiatique intime dont la langue claire et l'implacable franchise mêlent ironie, intelligence et ardeur, Cécile Guilbert raconte les épreuves et les joies qui ont rendu possible cette métamorphose. Car pour s'ouvrir à cette Vita Nova, il lui faudra affronter plusieurs fois le scandale de la mort : celle de son cousin adoré, suicidé ; de sa grand-mère veillée dans son agonie ; de son oncle à qui elle ira dire adieu dans un ashram du Kerala ; de son petit frère dont le cadavre est découvert dans des circonstances dramatiques. Il lui faudra découvrir l'amour vrai avec Nicolas, la lumière dans le regard des sages, les bûchers de Bénarès, se croire brisée chaque hiver pour finalement renaître à elle-même. A mille lieux de nos repères et nos idées, elle nous emporte dans un grand voyage qui fait briller les feux sacrés de sa constellation personnelle : l'amour, les morts, l'Inde et les livres. Faisant aussi la part belle à la magie poétique des signes par lesquels chacun peut donner sens à son existence, Feux sacrés pourrait aussi se résumer ainsi : Savoir mourir, s'éveiller, apprendre à renaître pour mieux vivre.

Par Cécile Guilbert
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Cécile Guilbert

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Feux sacrés

Cécile Guilbert

Paru le 03/09/2025

400 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782246814832
