Sur le fil de la violence

"Dans la galerie des criminels qui ont fasciné des écrivains, l'élégant Malcolm Macarthur est l'un des plus énigmatiques. Et dans le panthéon des écrivains fascinés par des criminels, Mark O'Connell se révèle un des plus brillants". Emmanuel Carrère En 1982, dans une Irlande secouée par les attentats, le chômage et les grèves de la faim, Malcolm Macarthur se retrouve, à l'âge de 37 ans, dans une impasse financière. Ce dandy intellectuel qui ne se sort jamais sans son noeud de papillon est pris de panique à l'idée de devoir travailler pour gagner sa vie. Il échafaude alors un plan improbable : braquer une banque. Pour ce faire, il a besoin d'une voiture et d'une arme. Pour se les procurer, il assassine sauvagement une infirmière et un jeune fermier. Mark O'Connell a longtemps été hanté par l'histoire de ce double meurtre. Alors que Macarthur a purgé ses trente ans d'emprisonnement, le voilà libéré et de retour à Dublin. Afin de percer les mystères qui entourent encore ces crimes brutaux et inexplicables, Mark O'Connell décide de le rencontrer. L'auteur se retrouve ainsi confronté à son propre récit : que signifie écrire sur un meurtrier ? "Ce livre rejoint la liste des grandes oeuvres littéraires qui ont tenté de saisir la propension humaine au mal". The Guardian Traduit de l'anglais (Irlande) par Charles Bonnot