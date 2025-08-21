Deux ans après l'attaque des Horreurs, les diables de la décadente Anse-aux-Malices continuent de vivre en toute insouciance sous la lumière du Navigateur. Jusqu'à ce qu'un Hiérarque de la gild des Verrories soit retrouvé gisant en bas des tours tordues, assassiné. Vivianne, la sorcière de sang, est mandatée pour enquêter, mais ses interrogations dérangent ceux-là même qui veulent obtenir des réponses. Pourtant, c'est de Laureyns, l'actrice téméraire animée par un sentiment de révolte, dont le Premier Officier devrait se méfier. Ou encore de Mélisandre, la cartographe prise au piège dans le monde des ombres et à qui le territoire ne ment jamais. Car au-delà des remparts, les terres malades de l'Hinterland empestent l'air, et au bord de la catastrophe, dans un temps lointain, on sut lire la voie, non pas dans la lueur des astres, mais bien dans l'espace noir entre les étoiles...