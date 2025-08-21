Inscription
En ce moment :

#Imaginaire

L'espace noir entre les étoiles

Bruno Massé

ActuaLitté
Deux ans après l'attaque des Horreurs, les diables de la décadente Anse-aux-Malices continuent de vivre en toute insouciance sous la lumière du Navigateur. Jusqu'à ce qu'un Hiérarque de la gild des Verrories soit retrouvé gisant en bas des tours tordues, assassiné. Vivianne, la sorcière de sang, est mandatée pour enquêter, mais ses interrogations dérangent ceux-là même qui veulent obtenir des réponses. Pourtant, c'est de Laureyns, l'actrice téméraire animée par un sentiment de révolte, dont le Premier Officier devrait se méfier. Ou encore de Mélisandre, la cartographe prise au piège dans le monde des ombres et à qui le territoire ne ment jamais. Car au-delà des remparts, les terres malades de l'Hinterland empestent l'air, et au bord de la catastrophe, dans un temps lointain, on sut lire la voie, non pas dans la lueur des astres, mais bien dans l'espace noir entre les étoiles...

Par Bruno Massé
Chez Fides (Editions)

|

Auteur

Bruno Massé

Editeur

Fides (Editions)

Genre

Fantasy

L'espace noir entre les étoiles

Bruno Massé

Paru le 21/08/2025

336 pages

Fides (Editions)

30,00 €

ActuaLitté
