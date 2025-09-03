Dans ce récit littéraire, Laure de Chantal s'adresse à Marguerite Yourcenar, celle qui a accompagné son enfance, ses nuits et surtout sa plume. Les deux autrices partagent ce même amour pour le monde antique, une complicité spirituelle et intellectuelle - et surtout ce désir de liberté. A travers ce compagnonnage si intime, Laure de Chantal offre aux lecteurs une esquisse tout en nuance et en joie de l'académicienne aux antipodes des ornements et de la poussière classique. Au fil des pages nous voyageons jusqu'à Petite-Plaisance, la maison-cachette de Yourcenar dans le Maine américain, nous apprendrons le combat de l'autrice des Mémoires d'Hadrien en faveur de l'écologie et des minorités, ses passions bisexuelles, son goût pour la cuisine - et sa recette de gaufres brugeoises -, ses envies d'ailleurs et son désir d'humanisme. Yourcenar avant les autres se révèle être le grand vent de désinvolture et d'audace tant attendu pour enfin saisir l'immense modernité de Marguerite Yourcenar.