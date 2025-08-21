Dans l'ombre du Kremlin

Le thriller événement écrit par un ancien espion français ! Plongez au coeur des services secrets pour une enquête sans tems mort ! Espion aux multiples légendes, Alec de Payns travaille à la DGSE, les services extérieurs français. Quand une conspiration cherche à dresser l'Occident contre la Russie, il est chargé de découvrir qui en est à l'origine, et pourquoi. Pour cela, il devra accomplir l'impossible : infiltrer un yacht de luxe en Méditerranée, où se tient une réunion secrète entre hommes d'affaires et terroristes. Afin d'empêcher une crise internationale aux conséquences dévastatrices, de Payns va devoir plonger au coeur d'un des plus grands complots du XXIème siècle.