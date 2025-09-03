Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Permis de frémir

Raphaële Frier

ActuaLitté
Marseille, 13 juillet. L'été s'annonce bien pour Pauline : elle vient de décrocher son bac et son permis de conduire. Deux bonnes raisons d'aller faire la fête chez une amie, qui a une super maison avec piscine, perdue dans la colline. Comme elle n'a pas de voiture, c'est le bel Antoine qui va l'emmener, à une condition : ils doivent rentrer dans la nuit. Mais au moment de repartir, Antoine n'est pas en état de conduire. Pauline n'a pas le choix : pour la première fois, elle va devoir prendre le volant seule, de nuit, sur une route étroite dans la forêt, avec un boulet comme passager... La soirée va prendre un tout autre virage.

Par Raphaële Frier
Chez L'Ecole des Loisirs

|

Auteur

Raphaële Frier

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

Permis de frémir

Raphaële Frier

Paru le 03/09/2025

110 pages

L'Ecole des Loisirs

12,00 €

ActuaLitté
9782211346702
© Notice établie par ORB
