Permis de frémir

Marseille, 13 juillet. L'été s'annonce bien pour Pauline : elle vient de décrocher son bac et son permis de conduire. Deux bonnes raisons d'aller faire la fête chez une amie, qui a une super maison avec piscine, perdue dans la colline. Comme elle n'a pas de voiture, c'est le bel Antoine qui va l'emmener, à une condition : ils doivent rentrer dans la nuit. Mais au moment de repartir, Antoine n'est pas en état de conduire. Pauline n'a pas le choix : pour la première fois, elle va devoir prendre le volant seule, de nuit, sur une route étroite dans la forêt, avec un boulet comme passager... La soirée va prendre un tout autre virage.