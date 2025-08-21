L'histoire - vraie ? - d'une femme devenue la propriété d'un couple de grands bourgeois, allant jusqu'à leur offrir la disposition de son corps, métamorphosable à merci. Fascinant et déconcertant. Chloé est auteur de romans érotiques et passionnée par la culture BDSM. C'est la raison pour laquelle une jeune femme, Salomé, la contacte un jour sur Facebook. Elle souhaite, dit-elle, échanger sur ce qu'elle vit depuis sept ans. Intriguée, Chloé découvre une histoire de soumission sans équivalent. Salomé raconte avoir d'abord travaillé dans un cabinet de gestion de fortune à Paris, où les tenues et les attitudes prescrites - toutes éminemment suggestives - ont de quoi surprendre. Deux années passent avant que le couple actionnaire de la société lui propose un poste à demeure. Chez ces gens, Salomé aurait accepté un contrat l'obligeant à abandonner sa vie, ses amis, son prénom, jusqu'à son libre arbitre. Installée dans une chambre de leur luxueuse propriété, privée de ses affaires personnelles, elle prétend exécuter des tâches administratives et domestiques vêtue d'un uniforme à forte charge érotique. Elle subirait, en outre, de la chirurgie esthétique, des châtiments corporels, ainsi qu'une éducation sexuelle dispensée par une préceptrice. S'ajoutent à cela des " Stages d'été " d'un genre très particulier... Cependant, Salomé l'assure : la situation la comble. Elle ne souhaite en vivre aucune autre. Histoire vraie ou divagations d'une affabulatrice ? Chloé mène l'enquête. Mais, progressivement, les confidences toujours plus crues et choquantes de Salomé lui font perdre pied... La description de cette expérience de servitude volontaire poussée à l'extrême heurte notre sensibilité autant qu'elle fascine. La Vocation interroge la complexité de la psychologie humaine et l'étonnante diversité des fantasmes.